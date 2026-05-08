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Frase di Richard Gere
Sono sempre in cerca di qualcosa che abbia un significato, un'emozione, un'ispirazione, qualcosa che sia importante, che sia nuovo. Cerco dunque delle sceneggiature che mi sorprendano, che mi tocchino. Irrazionalmente invece ci sono delle storie e dei personaggi, che al di là di ogni ragionamento, mi attirano e senza neanche sapere bene perché, mi sento costretto a parteciparvi.
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Attore dalla sensualità leggendaria, un tipo che più invecchia più diventa sexy ed attraente (tanto è vero che nel 1999, all'alba dei cinquant'anni, la celebre rivista "People" lo ha insignito del titolo di "uomo più sexy del pianeta"), Richard Gere nasce a Syracuse, New York (USA), il 31 agosto del 1949. Figlio di agricoltori, durante...
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