Aforisma di Ernest Renan
La rivoluzione per cui le famiglie nobili dell'umanità passarono dalle antiche religioni, comprese nella vaga denominazione di paganesimo, a una fondata soprea l'unità divina, la trinità, l'incarnazione del Figliuolo di Dio è tra gli avvenimenti fondamentali nella storia del mondo. Questa conversione si svolse in circa mille anni e la nuova religione ne impiegò per formarsi meno di trecento. L'origine del rivolgimento cristiano rimonta ai regni di Augusto e di Tiberio. Visse allora una persona eminente che per l'audace sua iniziativa e con l'amore che seppe ispirare, creò l'oggetto e fissò il punto di partenza alla futura fede dell'umanità.
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Ernest Renan
Joseph Ernest Renan nasce a Tréguier (Francia), nella regione della Bretagna, il 28 febbraio 1823.
Si forma nel seminario di Saint-Sulpice a Parigi ma lo abbandona nel 1845 in seguito a una crisi religiosa per proseguire gli studi filologici e filosofici, con particolare riguardo per le civiltà semitico-orientali.
Nel 1852 consegue
