Storico, scrittore e intellettuale, Sergio Anselmi nasce il giorno 11 novembre 1924 a Senigallia (Ancona). È stato professore di storia economica nelle università di Ancona e nell'università di Urbino; ad Ancona ha diretto l'Istituto di Storia economica e Sociologia. Sergio Anselmi è stato inoltre direttore del Centro Sammarinese di...

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