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Frase di Sergio Anselmi
I mezzadri hanno sempre saputo di non essere 'soci' alla pari dei proprietari ma conoscono le difficoltà dei subalterni di altre agricolture. Quindi non si preoccupano eccessivamente degli inasprimenti formali che nel sessantennio 1840-1900 compaiono in alcuni contratti, perché la loro cultura agronomica consente – con qualche furbizia – di recuperare sul campo quel che viene loro tolto o si vorrebbe togliere nel diritto.
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Breve biografia di Sergio Anselmi
Storico, scrittore e intellettuale, Sergio Anselmi nasce il giorno 11 novembre 1924 a Senigallia (Ancona).
È stato professore di storia economica nelle università di Ancona e nell'università di Urbino; ad Ancona ha diretto l'Istituto di Storia economica e Sociologia. Sergio Anselmi è stato inoltre direttore del Centro Sammarinese di...
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