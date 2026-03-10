DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Epicuro
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Epicuro
Epicuro, filosofo nato nell'isola greca di Samo nell'anno 341 a.C., è considerato l'antico fondatore di una delle maggiori scuole filosofiche dell'età ellenistica e romana.
Ebbe grande fama in epoca ellenistica; successivamente, con l'affermarsi del Cristianesimo, subì un rapido declino.
La sua dottrina filosofica viene detta...
continua leggendo la:
Biografia di Epicuro su Biografieonline.it