Aforismi
Frase di Platone

Le parole false non sono solo male in se stesse, ma infettano l'anima con il male.

Breve biografia di Platone

Il filosofo greco Platone nasce ad Atene nell'anno 427 a.C. Nato in una famiglia aristocratica, il periodo della sua nascita coincide con la crisi dell'età d'oro della Grecia periclea. Il giovane Platone diventa discepolo di Cratilo, seguace di Eraclito, e all'età di vent'anni inizia a frequentare Socrate. Nel 388 a.C. si reca a...
continua leggendo la:
Biografia di Platone su Biografieonline.it

