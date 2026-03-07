Aforismi
Frase di Vanessa Incontrada

Mi chiedo spesso se sono una buona madre, visto che passo tutti i giorni fuori casa. Ogni volta che rientro la sera e lo trovo con la baby-sitter mi chiedo: si ricorderà di me? Mi riconoscerà?

Breve biografia di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 novembre 1978, da padre italiano e madre spagnola. Inizia la carriera di modella in Spagna all'età di 17 anni; arriva a Milano nel 1996 dove lavora con successo per griffe e giornali di primo piano. Nel 1998 debutta in televisione con il programma musicale "Super" (sulla rete Italia 1);...
