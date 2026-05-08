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Frase di Vanessa Incontrada
Se mi dicono che sono vestita male non mi offendo, peraltro è anche vero, sono una che indossa le prime cose che pesca nell'armadio la mattina e a cui piace stare comoda. Ma quando parli di una donna incinta ci vorrebbe più attenzione anche perché ci sono donne che hanno gravidanze difficili e l'aumento di peso può nascondere altri problemi. Non era il mio caso, ma mi sono sentita impotente di fronte a questa violenza. Capisco che con la notorietà arrivi anche la curiosità del pubblico ma non credo di dover dare spiegazioni o scusarmi per quello che faccio nella mia vita privata, tantomeno se stiamo parlando di chili. La gente comune mi è stata solidale; tante donne mi hanno fermato per strada per dirmi - Anch'io ho preso dei chili, non devi preoccuparti.
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Breve biografia di Vanessa Incontrada
Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 novembre 1978, da padre italiano e madre spagnola. Inizia la carriera di modella in Spagna all'età di 17 anni; arriva a Milano nel 1996 dove lavora con successo per griffe e giornali di primo piano.
Nel 1998 debutta in televisione con il programma musicale "Super" (sulla rete Italia 1);...
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