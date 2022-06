Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 novembre 1978, da padre italiano e madre spagnola. Inizia la carriera di modella in Spagna all'età di 17 anni; arriva a Milano nel 1996 dove lavora con successo per griffe e giornali di primo piano. Nel 1998 debutta in televisione con il programma musicale "Super" (sulla rete Italia 1); successivamente passa alla conduzione di "Super estate" con Peppe Quintale. E' l'unica conduttrice nelle edizioni di "Super" del 1998/1999 e 1999/2000. Il 31 dicembre 1999 è su Rai 1 in veste di... continua su Biografieonline.it