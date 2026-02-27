DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Vanessa Incontrada
La maternità mi ha dato tranquillità e ha cambiato le mie priorità: ora prima di pensare a me penso al bambino. Ma io resto quella di prima, la gravidanza è un'esperienza bellissima e importante per una donna, ma non potrei vivere senza il lavoro. Ho la fortuna di potermi mettere una tata fissa e quindi la mia vita non è stata stravolta a 360 gradi, come capita a molte donne.
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Vanessa Incontrada
Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 novembre 1978, da padre italiano e madre spagnola. Inizia la carriera di modella in Spagna all'età di 17 anni; arriva a Milano nel 1996 dove lavora con successo per griffe e giornali di primo piano.
Nel 1998 debutta in televisione con il programma musicale "Super" (sulla rete Italia 1);...
continua leggendo la:
Biografia di Vanessa Incontrada su Biografieonline.it