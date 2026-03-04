DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
C'è chi identifica nei ragazzi del Grande Fratello e di altri reality che inseguono solo la popolarità. Ma c'è anche una realtà diversa. Buona parte della gioventù, mia sorella per esempio, è ancora sana e viva, lotta per dei valori, ha voglia di cambiare il mondo. Desidera altre cose dall'apparire o dal potere. Ma di questi non si parla mai. E mi ci metto anch'io, questo tipo di programmi non rispecchia quello che voglio per i miei figli.
Breve biografia di Vanessa Incontrada
Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 novembre 1978, da padre italiano e madre spagnola. Inizia la carriera di modella in Spagna all'età di 17 anni; arriva a Milano nel 1996 dove lavora con successo per griffe e giornali di primo piano.
Nel 1998 debutta in televisione con il programma musicale "Super" (sulla rete Italia 1);...
