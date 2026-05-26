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Frase di Vanessa Incontrada
In Spagna quasi il 50 per cento dei programmi vive di gossip. Una vergogna, il trash del trash, e questo per fortuna in Italia non c'è. Però là non c'è l'uso della donna che si fa nella tv italiana. Ci sono gli stessi format, gli stessi programmi, ma non vedi le ragazze che ballano, le veline, le letterine.
Breve biografia di Vanessa Incontrada
Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 novembre 1978, da padre italiano e madre spagnola. Inizia la carriera di modella in Spagna all'età di 17 anni; arriva a Milano nel 1996 dove lavora con successo per griffe e giornali di primo piano.
Nel 1998 debutta in televisione con il programma musicale "Super" (sulla rete Italia 1);...
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