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Frase di Vanessa Incontrada
Il problema del razzismo in Italia c'è da molto tempo. Io non sopporto la parola “terrone”, mi fa schifo. La divisione fra Sud e Nord è già razzismo. In Spagna, per esempio, non esiste, ci sono i catalani, i sivigliani, i baschi... ogni regione ha un suo modo di vivere e una sua realtà, però lo spagnolo è lo spagnolo. Quando si descrive un reato non si dice un catalano ha ucciso…. L'ignoranza, che è l'arma più pericolosa al mondo, e purtroppo esiste, mette tutto in un calderone. Cosa sappiamo delle persone che incontriamo per strada? Perché insultare uno che vediamo diverso da noi? Che ne sai tu se quello lavora o no, se ha famiglia e se soffre? Per tornare alla violenza, sicuramente bisogna mettere un freno, ma la legge deve essere uguale per tutti, castigare sia l'albanese che l'italiano o lo spagnolo se hanno commesso un reato. La legge italiana non è sbagliata, ma è come viene usata che fa riflettere.
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Breve biografia di Vanessa Incontrada
Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 novembre 1978, da padre italiano e madre spagnola. Inizia la carriera di modella in Spagna all'età di 17 anni; arriva a Milano nel 1996 dove lavora con successo per griffe e giornali di primo piano.
Nel 1998 debutta in televisione con il programma musicale "Super" (sulla rete Italia 1);...
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