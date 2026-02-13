DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dolcenera
Dolcenera
Emanuela Trane nasce a Scorrano nel Salento il 16 maggio del 1977. In omaggio all'omonima canzone del cantautore genovese Fabrizio de André, sceglie Dolcenera come nome d'arte.
La sua incontenibile passione per la musica è notevole fin da bambina difatti studia con diligenza ed impegno pianoforte, canto e clarinetto cominciando dagli...
Biografia di Dolcenera su Biografieonline.it