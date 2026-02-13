Aforismi
Frase di Dolcenera

Suonare in studio ha il suo fascino, ma la carica e l'energia di suonare davanti ai ragazzi è invincibile.

Breve biografia di Dolcenera

Emanuela Trane nasce a Scorrano nel Salento il 16 maggio del 1977. In omaggio all'omonima canzone del cantautore genovese Fabrizio de André, sceglie Dolcenera come nome d'arte. La sua incontenibile passione per la musica è notevole fin da bambina difatti studia con diligenza ed impegno pianoforte, canto e clarinetto cominciando dagli...
