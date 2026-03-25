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Frase di Katy Perry
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Breve biografia di Katy Perry
Il vero nome di Katy Perry è Katheryn Elizabeth Hudson. Nasce a Santa Barbara (California, USA) il giorno 25 ottobre 1984.
Katy Perry: infanzia, formazione ed esordi
Figlia di due pastori metodisti, Katy Perry cresce ascoltando musica gospel. All'età di 15 anni ha già in sé la determinazione necessaria per seguire la carriera...
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