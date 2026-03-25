Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Katy Perry

In questo business sono passata attraverso molti alti e bassi. Un anno prima firmavo un assegno per pagare l'affitto e subito dopo scrivevo i versi "Please God Please". Ma non mi sono buttata giù dall'insegna della collina di Hollywood. Alla fine tutto si sistema.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Katy Perry

Il vero nome di Katy Perry è Katheryn Elizabeth Hudson. Nasce a Santa Barbara (California, USA) il giorno 25 ottobre 1984. Katy Perry: infanzia, formazione ed esordi Figlia di due pastori metodisti, Katy Perry cresce ascoltando musica gospel. All'età di 15 anni ha già in sé la determinazione necessaria per seguire la carriera...
continua leggendo la:
Biografia di Katy Perry su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail