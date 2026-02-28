Aforismi
Aforisma di Georges Bernanos

Si prega l'angelo trombettiere di suonare forte: il defunto è duro di orecchie.

Breve biografia di Georges Bernanos

Georges Bernanos nasce a Parigi il 21 febbraio 1888; il padre è lorenese, di possibili origini spagnole. Georges Bernanos studia presso vari collegi e seminari, laureandosi alla Sorbona in lettere e diritto. Cattolico tradizionalista, in odio alla borghesia, a Parigi viene attratto dall'Action francaise, movimento nazionalista e...
continua leggendo la:
Biografia di Georges Bernanos su Biografieonline.it

