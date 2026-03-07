Aforismi
Frase di Bettino Craxi

Molti volevano "affettare" il PSI come se fosse un salame, ma da un po' di tempo non solo manca il salumiere, ma non c'è neanche il coltello.

Breve biografia di Bettino Craxi

Storico leader socialista, Bettino Craxi pronuncia il suo ultimo discorso da deputato, un deputato sotto accusa, il 29 aprile del 1993. Poi ci saranno le monetine, i processi, le condanne, il triste rifugio ad Hammameth, la malattia, la morte. Una parabola che in sedici anni lo porterà dall'altare al fango. Dopo numerosi anni dalla...
Biografia di Bettino Craxi su Biografieonline.it

