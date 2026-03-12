Aforismi
Frase di Alberto Gilardino

Il gol è qualcosa di speciale. E' un'emozione unica, che ti entra nel corpo. Ogni volta diversa.

Breve biografia di Alberto Gilardino

È il 5 luglio 1982 quando la nazionale di calcio italiana vince contro i verdeoro del Brasile durante i campionati mondiali di Spagna; una delle vittorie più brillanti della squadra allenata da Enzo Bearzot, che una settimana più tardi vincerà il titolo mondiale. Quel 5 luglio a Biella, in Piemonte, nasce Alberto Gilardino. Alberto...
Biografia di Alberto Gilardino

