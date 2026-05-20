Hai ucciso il mio Presidente, topo di fogna! [Rivolto a Lee Harvey Oswald, mentre gli sparava]

Jack Ruby è il personaggio noto per essere stato condannato per l'assassinio di Lee Harvey Oswald (avvenuto il 24 novembre del 1963 nei sotterranei della Polizia di Dallas), due giorni dopo che quest'ultimo era stato arrestato con l'accusa di aver sparato e assassinato il Presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Nato a Chicago il...

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