In guerra e in amore sono le ritirate che scatenano le avanzate.

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Frase di Antonio Fogazzaro
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Breve biografia di Antonio Fogazzaro
Antonio Fogazzaro nasce a Vicenza il 25 marzo 1842. Nell'ambiente famigliare agiato e patriottico - la famiglia è impegnata nella lotta antiaustriaca - riceve un'educazione di stretta osservanza cattolica. Sulla sua formazione influisce profondamente Giacomo Zanella, suo insegnante al Liceo di Vicenza; questi non solo stimola in...
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