Il vero Dio è nel cuore del saggio.

François-Anatole Thibault nasce a Parigi il giorno 16 aprile 1844, in un quartiere di editori, librai e antiquari. Il padre François, originario della Beauce e già sottufficiale monarchico, si faceva chiamare France Libraire e al numero 19 del quais Malaquais aveva il proprio negozio di libri. Proprio dal genitore Anatole prenderà lo...

continua leggendo la:

Biografia di Anatole France su Biografieonline.it