Aforismi
Aforisma di Ludwig Wittgenstein

La filosofia è non una dottrina, ma un'attività.

Breve biografia di Ludwig Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein è una figura emblematica della filosofia del '900. Nella sua opera complessa e multiforme Wittgenstein ha spaziato all'interno di varie discipline occupandosi di logica, di matematica, di filosofia del linguaggio e di psicologia. Nato a Vienna il 26 aprile 1889, mostra un ingegno precocissimo per tutte le attività che...
Biografia di Ludwig Wittgenstein su Biografieonline.it

