Susanna Agnelli nasce a Torino il 24 aprile 1922, figlia di Edoardo Agnelli (1892-1935) e di Virginia Bourbon del Monte (1899-1945); terza di sette figli, insieme ai fratelli Umberto e Gianni Agnelli, Susanna è stata un'esponente di spicco della famiglia torinese proprietaria della FIAT. Ha solo 14 anni quando perde il padre in un incidente in mare. Ventenne, durante la Seconda guerra mondiale entra nella Croce Rossa per portare il suo aiuto sulle navi che trasportano soldati feriti. Alla fine della guerra sposa il conte Urbano... continua su Biografieonline.it