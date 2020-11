Laozi nasce con ogni probabilità intorno al secolo VI a. C. , per quanto alcuni studiosi ne collochino la vita intorno al IV secolo a. C. Il luogo di nascita è la Cina, allora imperiale. La sua è una delle figure più discusse della tradizione culturale e religiosa cinese, di cui non è dato sapere né l'esistenza certa, né il periodo esatto in cui avrebbe realmente vissuto, come già anticipato. È fuor di dubbio che Laozi, chiamato anche in molti altri modi (come Lao Tzu, Lao Tse, Lao Tze, Lao Tzi e altro ancora) sia una delle...continua la lettura su Biografieonline.it