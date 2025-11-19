Aforismi
Frase di Jacques Prévert

L'operaio si lava le mani prima di pisciare e l'intellettuale dopo.

Breve biografia di Jacques Prévert

Il poeta e sceneggiatore francese Jacques Prévert nasce il 4 febbraio del 1900 a Neully sur Seine. È il secondo dei due figli della coppia formata da Suzanne Catusie e André Prévert. Con il fratello Pierre si crea da subito un legame molto intenso che i due manterranno nel corso delle loro intere vite, collaborando spesso anche da un...
Biografia di Jacques Prévert su Biografieonline.it

