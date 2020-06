Fernando António Nogueira Pessoa, nasce a Lisbona il giorno 13 giugno 1888 da Madalena Pinheiro Nogueira e Joaquim de Seabra Pessoa, critico musicale d'un quotidiano cittadino. Il padre muore nel 1893. La madre si unisce in seconde nozze nel 1895 con il comandante Joào Miguel Rosa, console portoghese a Durban: Fernando trascorre così la giovinezza in Sudafrica. Nel continente nero Fernando Pessoa compie tutti gli studi fino all'esame d'ammissione all'Università di Città del Capo. Torna a Lisbona nel 1905 per iscriversi al corso...continua la lettura su Biografieonline.it