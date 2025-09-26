Aforismi
Aforisma di Thomas Stearns Eliot

Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare.

Breve biografia di Thomas Stearns Eliot

Thomas Stearns Eliot nasce a Saint Louis, nello stato del Missouri (USA), il giorno 26 settembre 1888. La famiglia, di origini britanniche, appartiene alla borghesia benestante del paese: il padre è direttore di una fabbrica di mattoni e la madre discende da un'antica famiglia del Massachusetts. Il giovane Eliot già a dieci anni dimostra...
Biografia di Thomas Stearns Eliot su Biografieonline.it

