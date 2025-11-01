Aforismi
Citazione dal film Terminator 3 - Le macchine ribelli di John Connor

Il futuro non è scritto. L'unico destino è quello che ci creiamo con le nostre mani.

Dal film

Terminator 3 - Le macchine ribelli
John Connor

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Los Angeles, 2004. Dieci anni dopo la distruzione della Cyberdyne Systems, John Connor vive volutamente senza una casa, un telefono, documenti di identità, privo di un lavoro fisso. Sua madre, Sarah è morta di leucemia poco tempo dopo l'atteso 1997, in cui non è scoppiato l'olocausto nucleare che si attendeva, grazie agli eventi narrati nei film precedenti; per questo John è convinto che il giorno del giudizio sia stato cancellato ma, nonostante ciò, continua ad essere tormentato dagli incubi sulla guerra futura.

Qualcosa di

Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

Massimo Gramellini

Massimo Gramellini

