Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo di Condannati a morte

[Cantando] Il re la colpì,
quella dama rapì,
nel mare si rianimò
Il cielo più intenso
nel mare immenso,
quei ladri qui guidò
Yo-ho, la gloria
corre nell'aldilà
Nel volto, vivo o morto
lei ti seguirà
Yo-ho, non c'è tregua,
quella gloria vivrà!!
Nel volto, vivo o morto
lei ti seguirà.

Dal film

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo
Condannati a morte

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Condannati a morte e scopri di più sul film:

Frasi del film Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Gore Verbinski Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Per ordine del perfido Lord Cutler Beckett, molte persone accusate di pirateria vengono condannate all'impiccagione, tra le quali vi è anche un bambino. Quest'ultimo, poco prima di essere appeso al collo canta una canzone con il sostegno di tutti gli altri pirati ancora in vita, richiamando quindi a consiglio i Nove Pirati Nobili con lo scopo di porre fine alla tirannia di Beckett e della Compagnia delle Indie orientali.

Avendo ascoltato la richiesta d'aiuto degli altri pirati, Elizabeth, l'ex nemico Barbossa, Will e Tia Dalma si...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Johnny Depp Johnny Depp
Keira Knightley Keira Knightley
Orlando Bloom Orlando Bloom
Geoffrey Rush Geoffrey Rush

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Non scusarti mai per quello che sei. Molte persone, specialmente quelle ignoranti, ti vogliono punire per aver detto la verità, per essere stato leale e per essere te stesso. Non scusarti mai per essere stato leale o per essere anni avanti al tuo tempo. Se sei nel giusto e se lo sai, parla...

Non scusarti mai per quello che sei. Molte persone, specialmente quelle ignoranti, ti vogliono punire per aver detto la verità, per essere stato leale e per essere te stesso. Non scusarti mai per essere stato leale o per essere anni avanti al tuo tempo. Se sei nel giusto e se lo sai, parla liberamente. Dì quello che pensi. Anche se sei l'unico rappresentante di una minoranza, la verità è ancora la verità. [attribuita]

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail