Citazione dal film Jimmy Grimble di Jimmy

Jimmy

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Jimmy Grimble: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Jimmy Grimble è un ragazzino di 15 anni, follemente innamorato di una ragazza e del gioco del calcio e tifosissimo del Manchester City. Jimmy passa quasi tutto il suo tempo libero giocando a pallone, ma è affetto da "ansia da prestazione", motivo per cui non riesce ad esprimere a pieno il suo talento quando è osservato da qualcuno.



La sua storia cambia quando, un giorno, dopo essere scappato da dei bulli che lo perseguitano (la maggior parte dei suoi compagni di scuola tifa per il Manchester United, quindi Jimmy è spesso oggetto...Leggi di più

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