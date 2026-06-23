Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Jimmy Grimble di Jimmy

Due da sei? Quindi siamo solo in dodici ed io faccio parte della squadra. Non c'è bisogno di essere Einstein per capirlo. Quanto meno sono in panchina e per questo mi farei sputare in faccia tutti i giorni.

Dal film

Jimmy Grimble
Jimmy

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Jimmy Grimble: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jimmy e scopri di più sul film:

Frasi del film Jimmy Grimble Trama e dati sul film Locandina e poster Film di John Hay Jimmy Grimble su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Jimmy Grimble è un ragazzino di 15 anni, follemente innamorato di una ragazza e del gioco del calcio e tifosissimo del Manchester City. Jimmy passa quasi tutto il suo tempo libero giocando a pallone, ma è affetto da "ansia da prestazione", motivo per cui non riesce ad esprimere a pieno il suo talento quando è osservato da qualcuno.

La sua storia cambia quando, un giorno, dopo essere scappato da dei bulli che lo perseguitano (la maggior parte dei suoi compagni di scuola tifa per il Manchester United, quindi Jimmy è spesso oggetto...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Neri Marcorè Neri Marcorè

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

A volte si ringrazia anche chi ci fa del male, perché costringendoci a cambiare strada, ci fa conoscere mondi migliori.

A volte si ringrazia anche chi ci fa del male, perché costringendoci a cambiare strada, ci fa conoscere mondi migliori.

Caterina Kotia Marchese

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail