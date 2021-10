La fedeltà di un cane ci insegna che l'amicizia può durare per sempre.

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Hachiko - Il tuo migliore amico: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Hachiko - Il tuo migliore amico:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Parker Wilson è un professore universitario di musica che fa il pendolare per recarsi al lavoro. Una sera, al suo ritorno in stazione, trova un cucciolo di akita smarrito e decide di portarlo a casa per accudirlo in attesa che il padrone venga a reclamarlo. La moglie Cate è inizialmente contraria a tenere il piccolo Akita Inu (interpretato quando cucciolo da uno Shiba Inu, razza nipponica simile all'Akita, e da adulto da un Akita Inu) per via del legame stabilito col precedente cane di casa, e invita Parker ad affiggere volantini per...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Hachiko - Il tuo migliore amico

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi