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Dialogo dal film About a Boy - Un ragazzo

[Will ha appena detto a Rachel di non essere il "padre naturale" di Marcus]

Will: Parlami del tuo rapporto con Ali. È complicato come il mio con Marcus?

Rachel: No, sono andata a letto con suo padre e 9 mesi dopo ho partorito!

Dal film

About a Boy - Un ragazzo

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Will è un ricco single londinese che vive frequentando caffè e ristoranti alla moda, guardando quiz televisivi ed intraprendendo sempre brevi relazioni con diverse donne. Will non lavora, ma vive di rendita grazie ai diritti d'autore di una famosa canzoncina natalizia scritta da suo padre molti anni prima, e da lui palesemente odiata. Fortuitamente, Will realizza che quello delle madri single è per lui un ottimo "campo di caccia": le donne gli evitano l'imbarazzo di dover essere lui a lasciarle, dato che sono loro stesse a farsi da...Leggi di più

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Si può ritenere che la meraviglia della vita sia sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza, anche se essa rimane nascosta, profonda, invisibile, decisamente lontana. Tuttavia c'è, e non è né ostile e né ribelle. Se la si chiama con la parola giusta,...

Si può ritenere che la meraviglia della vita sia sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza, anche se essa rimane nascosta, profonda, invisibile, decisamente lontana. Tuttavia c'è, e non è né ostile e né ribelle. Se la si chiama con la parola giusta, con il suo giusto nome, essa arriva. Questa è l'essenza dell'incantesimo, che non crea, bensì chiama.

Franz Kafka

Franz Kafka

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