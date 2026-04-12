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Dialogo dal film I due carabinieri
Psicologo: Adesso leggo testualmente la domanda 19: Lei come giudica se stesso: attivo, ribelle, generoso, affabile, energico, sincero, pignolo, fiducioso, timido, ottimista, polemico, ambizioso, riflessivo, sognatore, prudente, maturo. Lei poteva mettere una o più croci, ha messo la croce su tutto!
Glauco: E perché io me sento un po' tutto Signor Maggiore.
Psicologo: Non le sembra di essere diciamo... un po' contraddittorio?
Glauco: Bravo! Ecco la parola che me mancava, che ce volevo mette, che so anche contraddittorio, scriva! Perché vede, io vado a giornate, certi giorni... eh e certi giorni, insomma c'ho un carattere variegato.
Psicologo: Un carattere?
Glauco: Variegato! ...che è una parola composta... da varie... e gato... no perché je lo sto a spiegà a lei, ce lo saprà mejo de me, no?
Glauco: E perché io me sento un po' tutto Signor Maggiore.
Psicologo: Non le sembra di essere diciamo... un po' contraddittorio?
Glauco: Bravo! Ecco la parola che me mancava, che ce volevo mette, che so anche contraddittorio, scriva! Perché vede, io vado a giornate, certi giorni... eh e certi giorni, insomma c'ho un carattere variegato.
Psicologo: Un carattere?
Glauco: Variegato! ...che è una parola composta... da varie... e gato... no perché je lo sto a spiegà a lei, ce lo saprà mejo de me, no?
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Marino è un ragazzo cocciuto e tutto d'un pezzo; Glauco è un ragazzo spigliato ed estroverso mentre Adalberto è un ragazzo sensibile che diventerà il terzo amicone. I tre si conoscono a Roma durante le selezioni per l'arruolamento nell'arma dei carabinieri. Il film è comunque incentrato su Glauco e Marino che consolidano la loro amicizia durante il corso formativo e che, dopo il giuramento, vengono trasferiti ad un Comando Stazione di Roma.
Nella capitale i due carabinieri vengono impiegati in diversi servizi tra cui un...Leggi di più
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