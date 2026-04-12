Dialogo dal film I due carabinieri

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I due carabinieri: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Marino è un ragazzo cocciuto e tutto d'un pezzo; Glauco è un ragazzo spigliato ed estroverso mentre Adalberto è un ragazzo sensibile che diventerà il terzo amicone. I tre si conoscono a Roma durante le selezioni per l'arruolamento nell'arma dei carabinieri. Il film è comunque incentrato su Glauco e Marino che consolidano la loro amicizia durante il corso formativo e che, dopo il giuramento, vengono trasferiti ad un Comando Stazione di Roma.



Nella capitale i due carabinieri vengono impiegati in diversi servizi tra cui un...Leggi di più

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