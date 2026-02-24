DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Don Camillo
Compagno delegato: Bisogna restare nella legalità e noi vi resteremo, a costo di dover imbracciare il mitra e inchiodare al muro tutti i nemici del popolo!
[Don Camillo gli impedisce di continuare suonando le campane]
Compagno delegato: Ma chi è?
Peppone: È don Camillo.
Compagno delegato: E fatelo tacere!
Peppone: È una parola, bisognerebbe prendere a cannonate il campanile.
Brusco: Se continua io direi di sparargli attraverso le finestre della torre.
Peppone: Già, ma bisognerebbe essere sicuri di farlo fuori al primo colpo, sennò si mette a sparare anche lui.
Don Camillo: approfondimenti
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Un piccolo paese (Brescello) della Bassa emiliana, giugno 1946. Don Camillo, parroco del paese, è un bravo presbitero che non incarna certo lo stereotipo del mite pretino di provincia: egli è infatti impulsivo ed esuberante, nonché dotato di una grande forza.
Don Camillo rimane molto irritato e deluso, come la signora Cristina, la vecchia maestra del paese, e l'avvocato Stiletti, l'unico consigliere dell'opposizione eletto, per la vittoria alle elezioni amministrative locali di Giuseppe Bottazzi, detto Peppone, capo della sezione...Leggi di più
