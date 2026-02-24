Aforismi
Dialogo dal film Don Camillo

Compagno delegato: Bisogna restare nella legalità e noi vi resteremo, a costo di dover imbracciare il mitra e inchiodare al muro tutti i nemici del popolo!

[Don Camillo gli impedisce di continuare suonando le campane]

Compagno delegato: Ma chi è?

Peppone: È don Camillo.

Compagno delegato: E fatelo tacere!

Peppone: È una parola, bisognerebbe prendere a cannonate il campanile.

Brusco: Se continua io direi di sparargli attraverso le finestre della torre.

Peppone: Già, ma bisognerebbe essere sicuri di farlo fuori al primo colpo, sennò si mette a sparare anche lui.

Dal film

Don Camillo

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Un piccolo paese (Brescello) della Bassa emiliana, giugno 1946. Don Camillo, parroco del paese, è un bravo presbitero che non incarna certo lo stereotipo del mite pretino di provincia: egli è infatti impulsivo ed esuberante, nonché dotato di una grande forza.

Don Camillo rimane molto irritato e deluso, come la signora Cristina, la vecchia maestra del paese, e l'avvocato Stiletti, l'unico consigliere dell'opposizione eletto, per la vittoria alle elezioni amministrative locali di Giuseppe Bottazzi, detto Peppone, capo della sezione...Leggi di più

