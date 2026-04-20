Sbagliando s'impara ma le conseguenze degli errori non si cancellano.

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Citazione dal film Notte prima degli esami - Oggi di Luca
Luca
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Versione ambientata nel 2006 del precedente Notte prima degli esami, vede protagonisti gli stessi dello scorso film. Luca, preoccupato per gli imminenti esami di maturità, si lascia travolgere dall'amore per Azzurra, di qualche anno più grande e pronta a cimentarsi in qualunque esperienza. Intorno a Luca gli amici Alice, innamorata di lui, Riccardo, Massi e Simona, fidanzati storici che si trovano davanti a una rottura temporanea e i genitori, in crisi dopo la scoperta del tradimento del padre proprio con una professoressa di Luca....Leggi di più
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