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Citazione dal film Notte prima degli esami - Oggi di Luca

Sbagliando s'impara ma le conseguenze degli errori non si cancellano.

Dal film

Notte prima degli esami - Oggi
Luca

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Versione ambientata nel 2006 del precedente Notte prima degli esami, vede protagonisti gli stessi dello scorso film. Luca, preoccupato per gli imminenti esami di maturità, si lascia travolgere dall'amore per Azzurra, di qualche anno più grande e pronta a cimentarsi in qualunque esperienza. Intorno a Luca gli amici Alice, innamorata di lui, Riccardo, Massi e Simona, fidanzati storici che si trovano davanti a una rottura temporanea e i genitori, in crisi dopo la scoperta del tradimento del padre proprio con una professoressa di Luca....Leggi di più

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Ho sempre pensato alla mia vita come a una tragedia. Adesso vedo che è una commedia.

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