Dialogo dal film Café Express

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Café Express: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Michele Abbagnano è un invalido napoletano di mezza età che per sopravvivere e mantenere il figlio quattordicenne in un collegio, si improvvisa venditore abusivo di caffè, viaggiando clandestinamente sulla tratta ferroviaria notturna da Vallo della Lucania a Napoli. Il film narra delle vicissitudini e degli espedienti del protagonista per sbarcare il lunario, braccato dal personale ferroviario in quanto viaggia sempre senza biglietto, e da un gruppetto di ladruncoli che lo vorrebbero come complice coatto per consumare i loro...Leggi di più

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