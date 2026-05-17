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Dialogo dal film Café Express
Michele Abbagnano: Ma che hai fatto a 'sta mano?
Operaio: La pressa m'ha scamazzato il dito mignolo.
Michele Abbagnano: Ah, bbuono! allora può piglià 'a pensione?
Operaio: Ennò, quella ce ne volevano almeno due...
Michele Abbagnano: Ah, che peccato... sei stato sfortunato!
Operaio: E a te quanno te rann' e' pensione?
Michele Abbagnano: Ammè? niente!
Operaio: Ma pecchè, nun t'à spetta?
Michele Abbagnano: Mi aspetta ma nun me la danno...
Operaio: Almeno la pratica l'hai aperta?
Michele Abbagnano: No, per aprire l'ho aperta eh, so' anni che sta aperta...
Operaio: E allora che aspettano?
Michele Abbagnano: E che aspettano... che mmoro, così la chiudono...
Operaio: La pressa m'ha scamazzato il dito mignolo.
Michele Abbagnano: Ah, bbuono! allora può piglià 'a pensione?
Operaio: Ennò, quella ce ne volevano almeno due...
Michele Abbagnano: Ah, che peccato... sei stato sfortunato!
Operaio: E a te quanno te rann' e' pensione?
Michele Abbagnano: Ammè? niente!
Operaio: Ma pecchè, nun t'à spetta?
Michele Abbagnano: Mi aspetta ma nun me la danno...
Operaio: Almeno la pratica l'hai aperta?
Michele Abbagnano: No, per aprire l'ho aperta eh, so' anni che sta aperta...
Operaio: E allora che aspettano?
Michele Abbagnano: E che aspettano... che mmoro, così la chiudono...
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Michele Abbagnano è un invalido napoletano di mezza età che per sopravvivere e mantenere il figlio quattordicenne in un collegio, si improvvisa venditore abusivo di caffè, viaggiando clandestinamente sulla tratta ferroviaria notturna da Vallo della Lucania a Napoli. Il film narra delle vicissitudini e degli espedienti del protagonista per sbarcare il lunario, braccato dal personale ferroviario in quanto viaggia sempre senza biglietto, e da un gruppetto di ladruncoli che lo vorrebbero come complice coatto per consumare i loro...Leggi di più
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