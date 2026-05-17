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Dialogo dal film Café Express

Michele Abbagnano: Ma che hai fatto a 'sta mano?

Operaio: La pressa m'ha scamazzato il dito mignolo.

Michele Abbagnano: Ah, bbuono! allora può piglià 'a pensione?

Operaio: Ennò, quella ce ne volevano almeno due...

Michele Abbagnano: Ah, che peccato... sei stato sfortunato!

Operaio: E a te quanno te rann' e' pensione?

Michele Abbagnano: Ammè? niente!

Operaio: Ma pecchè, nun t'à spetta?

Michele Abbagnano: Mi aspetta ma nun me la danno...

Operaio: Almeno la pratica l'hai aperta?

Michele Abbagnano: No, per aprire l'ho aperta eh, so' anni che sta aperta...

Operaio: E allora che aspettano?

Michele Abbagnano: E che aspettano... che mmoro, così la chiudono...

Dal film

Café Express

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Michele Abbagnano è un invalido napoletano di mezza età che per sopravvivere e mantenere il figlio quattordicenne in un collegio, si improvvisa venditore abusivo di caffè, viaggiando clandestinamente sulla tratta ferroviaria notturna da Vallo della Lucania a Napoli. Il film narra delle vicissitudini e degli espedienti del protagonista per sbarcare il lunario, braccato dal personale ferroviario in quanto viaggia sempre senza biglietto, e da un gruppetto di ladruncoli che lo vorrebbero come complice coatto per consumare i loro...Leggi di più

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Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.

Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.

George Bernard Shaw

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