Un sol grido un solo idioma: scapòma!

Panigotto

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Brancaleone alle crociate: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Panigotto e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Brancaleone da Norcia è di nuovo in viaggio, ma senza la sua banda di straccioni. Questa volta è diretto in Terra Santa, alla conquista del Santo Sepolcro. Improvvisamente Brancaleone e i suoi, fedeli al papa Gregorio, vengono attaccati dai soldati seguaci dell'antipapa Clemente: si salvano solo quattro persone e lui, il quale, disonorato per non essere morto in battaglia, invoca l'Angelo della Morte che gli si palesa. Brancaleone, spaventato dall'apparizione, ottiene comunque una proroga di sette lune per avere il tempo di morire di...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi