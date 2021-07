La sregolatezza pura, che non ha a che fare col genio, m'esalta!

È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito. È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele, buttare via tutte le possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sarà sempre un'altra opportunità, un'altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c'è un nuovo inizio.

La parte peggiore di avere una malattia mentale è che le persone si aspettano che ti comporti come se non l'avessi.



[The worst part of having a mental ill is people expect you to behave as if you don't]



[Scrivendo sul quaderno]

‐ Arthur Fleck ‐

Joker