Citazione dal film Santa Maradona di Bart

Bart

Santa Maradona: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Bart e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Andrea Straniero, laureato in lettere, 27 anni, è l'emblema di una generazione ricca di insicurezze che passa da un colloquio di lavoro all'altro con scarsi successi; vive in affitto in un appartamento con il suo amico Bart, con il quale condivide la monotonia di tutti i giorni fin quando Dolores, giovane attrice di teatro e maestra, irrompe nella sua vita. Tra i due nasce una storia d'amore che metterà in crisi Andrea. I suoi amici, Bart e Lucia, convinceranno il protagonista che, volendo, si può fare qualcosa per migliorare le cose...leggi di più

