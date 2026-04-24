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Citazione dal film Cast Away di Chuck Noland

Mi sono preso la libertà di spedire questo a me stesso, L'ho "FedExato" prima di lasciare Memphis. Vi chiederete cosa può esserci. Cosa mai può essere? progetti di architettura? Forse dei disegni tecnici? È la nuova carta da parati per il bagno? È... un orologio. A cui ho dato il via a zero assoluto e ora segna 87 ore, 22 minuti e 17 secondi. Provenienza: Memphis in America. A Nicolai in Russia. 87 ore. 87 sono una vergogna! Un oltraggio! Questo è solo un timer da cucina! E se fosse stato qualcos'altro? Il vostro assegno paga? Delle fragole? O dei documenti di adozione? 87 ore sono un'eternità! Il cosmo fu creato in minor tempo! Hanno combattuto guerre, rovesciato governi in 87 ore! Fortune sono andate bruciate!

Dal film

Cast Away
Chuck Noland

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il protagonista del film, Chuck Noland, vive a Memphis una vita appagante per il lavoro che svolge con passione come dirigente operativo della FedEx, nota e grande azienda di spedizione merci in tutto il mondo, e per l'amore ricambiato di Kelly, la sua fidanzata con cui ha intenzione finalmente di sposarsi; ma prima deve recarsi per il suo lavoro in Thailandia.

L'aereo della FedEx su cui viaggia precipita in mare e Chuck si salva approdando su un'isola deserta dove impara a sopravvivere bevendo il succo delle noci di cocco,...Leggi di più

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La speranza non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che qualcosa ha un senso, indipendentemente da come andrà a finire. [Hope is not the conviction that something will turn out well but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns...

Vaclav Havel

Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare, che io possa avere soprattutto l'intelligenza di saperle distinguere.

Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare, che io possa avere soprattutto l'intelligenza di saperle distinguere.

Tommaso Moro

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