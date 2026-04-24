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Citazione dal film Cast Away di Chuck Noland
Mi sono preso la libertà di spedire questo a me stesso, L'ho "FedExato" prima di lasciare Memphis. Vi chiederete cosa può esserci. Cosa mai può essere? progetti di architettura? Forse dei disegni tecnici? È la nuova carta da parati per il bagno? È... un orologio. A cui ho dato il via a zero assoluto e ora segna 87 ore, 22 minuti e 17 secondi. Provenienza: Memphis in America. A Nicolai in Russia. 87 ore. 87 sono una vergogna! Un oltraggio! Questo è solo un timer da cucina! E se fosse stato qualcos'altro? Il vostro assegno paga? Delle fragole? O dei documenti di adozione? 87 ore sono un'eternità! Il cosmo fu creato in minor tempo! Hanno combattuto guerre, rovesciato governi in 87 ore! Fortune sono andate bruciate!
Chuck Noland
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il protagonista del film, Chuck Noland, vive a Memphis una vita appagante per il lavoro che svolge con passione come dirigente operativo della FedEx, nota e grande azienda di spedizione merci in tutto il mondo, e per l'amore ricambiato di Kelly, la sua fidanzata con cui ha intenzione finalmente di sposarsi; ma prima deve recarsi per il suo lavoro in Thailandia.
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