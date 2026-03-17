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Citazione dal film French Kiss di Kate

Non c'è di aver paura se non della paura stessa.

Dal film

French Kiss
Kate

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Kate è un'americana in attesa di ottenere la cittadinanza canadese e vive a Toronto con il fidanzato Charlie. Quando Charlie si reca a Parigi per motivi di lavoro, Kate decide di restare in Canada poiché ha una paura folle degli aerei e non può spostarsi dal paese finché non avrà ottenuto la cittadinanza ma, dopo poco, da Parigi riceve una telefonata da Charlie che le dice di essersi innamorato di una francese, Juliette, e di non avere più intenzione di tornare a casa. Disperata e decisa a riconquistare il suo fidanzato, Kate prende...Leggi di più

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