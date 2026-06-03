Dialogo dal film I tre giorni del Condor

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I tre giorni del Condor: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Tutti gli operatori vengono sterminati, ad eccezione del giovane Joseph Turner, nome in codice "Condor", uscito a comprare la colazione, che pochi giorni prima aveva inviato ai suoi superiori un rapporto al quale non aveva avuto risposta.



Scoperto il massacro, sentendosi in pericolo e non potendo fidarsi quasi di nessuno, Turner chiede aiuto alla sede centrale: è il vicedirettore Higgins ad assumersi l'incarico di recuperare il sopravvissuto, mentre Condor si vede costretto a sequestrare una ragazza, Kathy Hale, obbligandola a...Leggi di più

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