DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film The Illusionist di Eisenheim
Eisenheim
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
The Illusionist: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Eisenheim (ruolo interpretato da Edward Norton) e scopri di più sul film:
Frasi del film The Illusionist Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Neil Burger The Illusionist su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Due giovani adolescenti s'incontrano nell'impero austroungarico di metà Ottocento: Eduard Abramovitz, alle prime armi con trucchi di magia ed illusionismo, s'innamora della bella duchessa Sophie von Teschen, la quale ricambia l'amore del ragazzo, seppur per breve tempo, divisi dalla differente classe sociale.
Quindici anni dopo, durante uno spettacolo, Eduard, il cui nome d'arte è diventato Eisenheim, divenuto un famoso e noto illusionista, ritrova Sophie, ora promessa sposa del principe Leopold. Questi progetta di sposare la...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film