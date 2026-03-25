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Citazione dal film The Illusionist di Eisenheim

La vita e la morte. Lo spazio e il tempo. Il destino e il caso... queste sono le forze dell'universo.

Dal film

The Illusionist
Eisenheim

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Due giovani adolescenti s'incontrano nell'impero austroungarico di metà Ottocento: Eduard Abramovitz, alle prime armi con trucchi di magia ed illusionismo, s'innamora della bella duchessa Sophie von Teschen, la quale ricambia l'amore del ragazzo, seppur per breve tempo, divisi dalla differente classe sociale.

Quindici anni dopo, durante uno spettacolo, Eduard, il cui nome d'arte è diventato Eisenheim, divenuto un famoso e noto illusionista, ritrova Sophie, ora promessa sposa del principe Leopold. Questi progetta di sposare la...Leggi di più

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La vita è una questione di equilibrio. Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare. Fidati, ma non farti ingannare. Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti.

La vita è una questione di equilibrio. Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare. Fidati, ma non farti ingannare. Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti.

Buddha

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