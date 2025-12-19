Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Frozen

Olaf: E chi è quella specie di somaro lì?

Anna: Quello è Sven!

Olaf: E la renna invece?

Anna:... Sven.

Olaf: Ah, hanno lo stesso... okay, è più facile per me!

Dal film

Frozen

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Frozen: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Frozen:

Frasi del film Frozen Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Chris Buck Film di Jennifer Lee Frozen su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
La principessa Elsa è la primogenita della famiglia reale di Arendelle, un regno indipendente ottocentesco, situato su un fiordo della penisola scandinava. Da bambina, per giocare con la sua sorellina Anna, usa un particolare potere magico che ha sin dalla nascita: può infatti creare e manipolare il ghiaccio. Tuttavia un giorno Elsa finisce per colpire involontariamente Anna alla testa con un getto di ghiaccio, che la lascia priva di sensi. Il re e la regina di Arendelle chiedono aiuto ai Troll, il cui re, Gran Papà, spiega che,...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

H. Christian Andersen H. Christian Andersen
Serena Rossi Serena Rossi
Serena Autieri Serena Autieri
Enrico Brignano Enrico Brignano
Massimo Lopez Massimo Lopez

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Ricorda. Se stai passando un periodo buio, non avere paura! | Più è buio e più si vedono le stelle.

Ricorda. Se stai passando un periodo buio, non avere paura! Più è buio e più si vedono le stelle.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail