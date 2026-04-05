L'arte di sopravvivere, è un'avventura che non finisce mai.

Irving Rosenfeld

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Anni '70. L'FBI mette in piedi l'operazione Abscam (dalla fusione delle parole arab e scam) per incastrare alcuni membri del congresso con l'aiuto di una coppia di noti truffatori. L'ufficio governativo si avvale dell'aiuto dei truffatori Irving Rosenfeld e Sydney Prosser, che per anni avevano guadagnato promettendo a persone disperate cifre grosse in cambio di cifre piccole senza mai corrispondere nulla. I due si trovano, loro malgrado, a lavorare a fianco dell'agente federale Richie DiMaso per incastrare una serie di politici e...Leggi di più

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