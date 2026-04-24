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Citazione dal film La notte del giudizio - Election Year

Chi di voi sopravvivrà allo Sfogo di quest'anno?

Dal film

La notte del giudizio - Election Year

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La notte del giudizio - Election Year: approfondimenti

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Frasi del film La notte del giudizio - Election Year Trama e dati sul film Locandina e poster Film di James DeMonaco La notte del giudizio - Election Year su Amazon

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
La notte del giudizio - Election year è il terzo film della saga (The Purge) che racconta un giorno di pura follia omicida. I padri fondatori di unAmerica più presente che futura, hanno deciso di dedicare un giorno dellanno allo sfogo e alla purificazione. Ogni persona è autorizzata ad uccidere senza che la polizia intervenga.

Chi è assalito si può difendere con le sue armi, tutto è lecito, anche lutilizzo delle bombe. Chi non vuole partecipare può farsi costruire la casa come una fortezza. Ma chi non ha i mezzi per farlo può...Leggi di più

Trailer del film La notte del giudizio - Election Year

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Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci rendiamo conto di averne solo una.

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Confucio

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