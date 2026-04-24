Chi di voi sopravvivrà allo Sfogo di quest'anno?

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film La notte del giudizio - Election Year
Commenta
La notte del giudizio - Election Year: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film La notte del giudizio - Election Year:
Frasi del film La notte del giudizio - Election Year Trama e dati sul film Locandina e poster Film di James DeMonaco La notte del giudizio - Election Year su Amazon
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
La notte del giudizio - Election year è il terzo film della saga (The Purge) che racconta un giorno di pura follia omicida. I padri fondatori di unAmerica più presente che futura, hanno deciso di dedicare un giorno dellanno allo sfogo e alla purificazione. Ogni persona è autorizzata ad uccidere senza che la polizia intervenga.
Chi è assalito si può difendere con le sue armi, tutto è lecito, anche lutilizzo delle bombe. Chi non vuole partecipare può farsi costruire la casa come una fortezza. Ma chi non ha i mezzi per farlo può...Leggi di più