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Dialogo dal film Suicide Squad
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Suicide Squad: approfondimenti
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Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
Amanda Waller, un agente del governo, riesce a mettere in piedi una squadra di psicopatici, ladri e assassini con poteri sovrumani. Lo scopo di questa squadra è sia quello di combattere il crimine, che quello di contrastare eventuali altri criminali meta-umani come loro, che vogliano utilizzare i poteri straordinari di cui sono dotati, contro gli esseri umani.
Tutti i membri della squadra Suicide Squad sono rinchiusi in un super carcere in Louisiana. La composizione del gruppo è variopinta: Will Smith interpreta il ruolo di...Leggi di più
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