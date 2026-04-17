Dialogo dal film Suicide Squad

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Suicide Squad: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Amanda Waller, un agente del governo, riesce a mettere in piedi una squadra di psicopatici, ladri e assassini con poteri sovrumani. Lo scopo di questa squadra è sia quello di combattere il crimine, che quello di contrastare eventuali altri criminali meta-umani come loro, che vogliano utilizzare i poteri straordinari di cui sono dotati, contro gli esseri umani.



Tutti i membri della squadra Suicide Squad sono rinchiusi in un super carcere in Louisiana. La composizione del gruppo è variopinta: Will Smith interpreta il ruolo di...Leggi di più

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Trailer del film Suicide Squad

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