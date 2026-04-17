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Dialogo dal film Suicide Squad

Rick Flag: Sul serio, che accidenti avete che non va?

Harley Quinn: Siamo cattivi! Siamo fatti così.

Dal film

Suicide Squad

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Suicide Squad: approfondimenti

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Frasi del film Suicide Squad Trama e dati sul film Locandina e poster Film di David Ayer Suicide Squad su Amazon

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Amanda Waller, un agente del governo, riesce a mettere in piedi una squadra di psicopatici, ladri e assassini con poteri sovrumani. Lo scopo di questa squadra è sia quello di combattere il crimine, che quello di contrastare eventuali altri criminali meta-umani come loro, che vogliano utilizzare i poteri straordinari di cui sono dotati, contro gli esseri umani.

Tutti i membri della squadra Suicide Squad sono rinchiusi in un super carcere in Louisiana. La composizione del gruppo è variopinta: Will Smith interpreta il ruolo di...Leggi di più

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Will Smith Will Smith
Jared Leto Jared Leto
Margot Robbie Margot Robbie

Trailer del film Suicide Squad

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Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Generalmente essi avvengono quando arriviamo ad un limite. Quando abbiamo bisogno di morire e rinascere emotivamente.

Paulo Coelho

Paulo Coelho

Passiamo troppo tempo a pensare ai "se", ai "ma", ai "chissà", ai "cosa farò", "farò bene", "farò male". Ai mille dubbi, paure, timori. E intanto la vita ci scivola dalle mani. Prova a buttarti prima che sia...

Passiamo troppo tempo a pensare ai "se", ai "ma", ai "chissà", ai "cosa farò", "farò bene", "farò male". Ai mille dubbi, paure, timori. E intanto la vita ci scivola dalle mani. Prova a buttarti prima che sia troppo tardi, magari scopri che invece di cadere, impari a volare.

‐ Anonimo ‐

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