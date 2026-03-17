Citazione dal film Doctor Strange di L'Antico

L'Antico

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

A Kathmandu, in Nepal, il malvagio stregone Kaecilius e i suoi zeloti fanno irruzione nel complesso di Kamar-Taj e uccidono il bibliotecario del luogo, custode di libri antichi e misteriosi. Il gruppo ruba alcune pagine di uno dei libri proibiti dell'Antico, un potente stregone immortale che insegna le arti mistiche ai suoi allievi, tra cui lo stesso Kaecilius. L'Antico insegue i traditori, ma Kaecilius riesce a fuggire portando con sé alcune pagine del libro.



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