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Citazione dal film Doctor Strange di L'Antico

Attraverso le arti mistiche imbrigliamo l'energia e plasmiamo la realtà. Percorriamo grandi distanze, in un istante.

Dal film

Doctor Strange
L'Antico

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
A Kathmandu, in Nepal, il malvagio stregone Kaecilius e i suoi zeloti fanno irruzione nel complesso di Kamar-Taj e uccidono il bibliotecario del luogo, custode di libri antichi e misteriosi. Il gruppo ruba alcune pagine di uno dei libri proibiti dell'Antico, un potente stregone immortale che insegna le arti mistiche ai suoi allievi, tra cui lo stesso Kaecilius. L'Antico insegue i traditori, ma Kaecilius riesce a fuggire portando con sé alcune pagine del libro.

Il dottor Stephen Strange è il miglior neurochirurgo del mondo. Viene...Leggi di più

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Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto.

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Eugenio Montale

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