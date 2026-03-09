Aforismi
Dialogo dal film Florence

Dottore: La malattia sta regredendo. Qual è il suo segreto?

St. Clair Bayfield: La musica. Lei vive per la musica.

Florence

Breve trama del film

[da Wikipedia]
L'ereditiera newyorkese Florence Foster Jenkins sogna di diventare una cantante lirica, nonostante le limitate doti canore.

Il suo sogno diventerà realtà grazie al pianista Cosmé McMoon e all'attore teatrale St. Clair Bayfield, che diventa il suo manager, e in seguito fidanzato, che riuscirà ad organizzare un concerto per lei al Carnegie Hall.Leggi di più

