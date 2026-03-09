DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Florence
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Florence: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Florence:
Frasi del film Florence Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Stephen Frears Florence su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
L'ereditiera newyorkese Florence Foster Jenkins sogna di diventare una cantante lirica, nonostante le limitate doti canore.
Il suo sogno diventerà realtà grazie al pianista Cosmé McMoon e all'attore teatrale St. Clair Bayfield, che diventa il suo manager, e in seguito fidanzato, che riuscirà ad organizzare un concerto per lei al Carnegie Hall.Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film