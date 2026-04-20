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Dialogo dal film Il gobbo di Notre Dame

Clopin: Parigi si sveglia e si sentono già
Le campane a Notre Dame
Il pane è già caldo e c'è gente che va
Per le vie della città
Le campane dai forti rintocchi
Come canti risuonano in ciel
E tutti lo sanno il segreto è
Nel lento pulsar
Delle campane a Notre Dame!

Ascoltate, sono bellissime, no?

Tante sfumature di suono
Tanti rumori che variano

Perché, sapete, non è che loro suonino per conto proprio!

Pupazzetto: Ah no?

Clopin: No, stupidone! Lassù, in alto in alto, nell'oscurità del campanile, vive il misterioso campanaro! Chi è questa creatura?

Pupazzetto: Chi?

Clopin: Che cos'è?

Pupazzetto: Cosa?

Clopin: Come ha fatto a trovarsi lì?

Pupazzetto: Come?

Clopin: Zitto! [Clopin tira una bastonata al pupazzo] Clopin vi dirà tutto! È un racconto; il racconto di un uomo... e di un mostro!

Tutto è iniziato una notte
Sui moli vicino a Notre Dame

Zingaro: Fallo star zitto! Ci scopriranno!

Zingara: Calmo piccolino!

Clopin: Quattro gitani e una barca
Solcava le acque a Notre Dame...

Traghettatore: Quattro fiorini per il passaggio a Parigi.

Clopin: Ma li stava aspettando un agguato
Così caddero in mano di lui
La cui stretta è più dura del ferro che tu toccherai

Zingaro: [Spaventato] Il giudice Claude Frollo!

Clopin: Delle campane a Notre Dame!
Frollo che dai vizi il mondo voleva ripulir
Che vedeva il male in ogni cosa
Tranne che in lui!

Frollo: Portate questi zingari infesti al palazzo di giustizia!

Soldato: Ehi, tu, che cosa nascondi?

Frollo: Merce rubata senza dubbio! Levategliela dalle mani!

Clopin: Corse via! [Lei scappa, in sottofondo il Dies Irae]

Zingara: [Bussando terrorizzata al portone di Notre Dame] Asilo! Per pietà dateci asilo!

Frollo: [Strappa il bambino di mano alla zingara, che cade e batte la testa] Un bambino? [Lo scopre] Aagh! Un mostro!

Clopin e l'arcidiacono: Fermatevi!

Clopin: Gridò l'arcidiacono.

Frollo: Questo è un empio demone, voglio rispedirlo dall'inferno da cui proviene! [Riferendosi al bambino]

Arcidiacono: Ah, tutto il sangue versato per voi, sul pavé di Notre Dame...

Frollo: Sono senza colpa, è scappata e l'ho inseguita!

Arcidiacono: Ci aggiungereste anche il sangue di un bimbo innocente, a Notre Dame?

Frollo: Ho la coscienza pulita!

Arcidiacono: Voi potete mentire a voi stesso
A quei servi che stanno con voi
Ma scappare però non potrete giammai, perché là...
Vi stà guardando Notre Dame!

Clopin: E per una volta il suo coraggio abbandonò
Avvertì una scossa di paura in fondo al cuor!

Frollo: Che cosa faccio adesso?

Arcidiacono: Occupatevi del piccino. Crescetelo come vostro.

Frollo: Cosa? Devo addossarmi questa storpiatura? Molto bene, ma che viva con voi nella vostra chiesa!

Arcidiacono: Vivere qui? E dove?

Frollo: Dove volete!

Che sia chiuso là dove nessuno lo vedrà

Magari nel campanile... E chissà! Il Signore opera in modo imperscrutabile!

Io vedrò se mi potrà servire anche così... Così... Com'è!

Clopin: E Frollo diede al bambino un nome crudele, un nome che significa formato a metà: Quasimodo!

Ma...
Ecco un quesito: scoprite chi è il vero mostro a Notre Dame
Chi è brutto dentro o chi è brutto a veder?
[Con i controcanti] Ma chi è? (Chi è?) Chi è? (Chi è?) Chi è? (Chi è?) Chi è? (Chi è?)
Il mostro a Notre Dame?!?!?!

Dal film

Il gobbo di Notre Dame

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nella Parigi del quattrocento, Clopin Trouillefou, un burattinaio zingaro, narra l'origine del gobbo del titolo. Un gruppo di zingari si era nascosto illegalmente a Parigi, ma erano caduti in un'imboscata del giudice Claude Frollo. Una zingara nel gruppo aveva tentato di fuggire con il suo bambino deforme, ma Frollo l'aveva inseguita e uccisa fuori dalla cattedrale di Notre-Dame. Aveva cercato di uccidere anche il bambino, ma l'arcidiacono della cattedrale era intervenuto accusando Frollo di aver ucciso una donna innocente. Per...Leggi di più

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Ci sono solo due errori che si possono fare nel cammino verso il vero: non andare fino in fondo e non iniziare.

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Buddha

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