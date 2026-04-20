Dialogo dal film Il gobbo di Notre Dame

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Il gobbo di Notre Dame: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nella Parigi del quattrocento, Clopin Trouillefou, un burattinaio zingaro, narra l'origine del gobbo del titolo. Un gruppo di zingari si era nascosto illegalmente a Parigi, ma erano caduti in un'imboscata del giudice Claude Frollo. Una zingara nel gruppo aveva tentato di fuggire con il suo bambino deforme, ma Frollo l'aveva inseguita e uccisa fuori dalla cattedrale di Notre-Dame. Aveva cercato di uccidere anche il bambino, ma l'arcidiacono della cattedrale era intervenuto accusando Frollo di aver ucciso una donna innocente. Per...Leggi di più

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