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Dialogo dal film Il gobbo di Notre Dame
Clopin: Parigi si sveglia e si sentono già
Le campane a Notre Dame
Il pane è già caldo e c'è gente che va
Per le vie della città
Le campane dai forti rintocchi
Come canti risuonano in ciel
E tutti lo sanno il segreto è
Nel lento pulsar
Delle campane a Notre Dame!
Ascoltate, sono bellissime, no?
Tante sfumature di suono
Tanti rumori che variano
Perché, sapete, non è che loro suonino per conto proprio!
Pupazzetto: Ah no?
Clopin: No, stupidone! Lassù, in alto in alto, nell'oscurità del campanile, vive il misterioso campanaro! Chi è questa creatura?
Pupazzetto: Chi?
Clopin: Che cos'è?
Pupazzetto: Cosa?
Clopin: Come ha fatto a trovarsi lì?
Pupazzetto: Come?
Clopin: Zitto! [Clopin tira una bastonata al pupazzo] Clopin vi dirà tutto! È un racconto; il racconto di un uomo... e di un mostro!
Tutto è iniziato una notte
Sui moli vicino a Notre Dame
Zingaro: Fallo star zitto! Ci scopriranno!
Zingara: Calmo piccolino!
Clopin: Quattro gitani e una barca
Solcava le acque a Notre Dame...
Traghettatore: Quattro fiorini per il passaggio a Parigi.
Clopin: Ma li stava aspettando un agguato
Così caddero in mano di lui
La cui stretta è più dura del ferro che tu toccherai
Zingaro: [Spaventato] Il giudice Claude Frollo!
Clopin: Delle campane a Notre Dame!
Frollo che dai vizi il mondo voleva ripulir
Che vedeva il male in ogni cosa
Tranne che in lui!
Frollo: Portate questi zingari infesti al palazzo di giustizia!
Soldato: Ehi, tu, che cosa nascondi?
Frollo: Merce rubata senza dubbio! Levategliela dalle mani!
Clopin: Corse via! [Lei scappa, in sottofondo il Dies Irae]
Zingara: [Bussando terrorizzata al portone di Notre Dame] Asilo! Per pietà dateci asilo!
Frollo: [Strappa il bambino di mano alla zingara, che cade e batte la testa] Un bambino? [Lo scopre] Aagh! Un mostro!
Clopin e l'arcidiacono: Fermatevi!
Clopin: Gridò l'arcidiacono.
Frollo: Questo è un empio demone, voglio rispedirlo dall'inferno da cui proviene! [Riferendosi al bambino]
Arcidiacono: Ah, tutto il sangue versato per voi, sul pavé di Notre Dame...
Frollo: Sono senza colpa, è scappata e l'ho inseguita!
Arcidiacono: Ci aggiungereste anche il sangue di un bimbo innocente, a Notre Dame?
Frollo: Ho la coscienza pulita!
Arcidiacono: Voi potete mentire a voi stesso
A quei servi che stanno con voi
Ma scappare però non potrete giammai, perché là...
Vi stà guardando Notre Dame!
Clopin: E per una volta il suo coraggio abbandonò
Avvertì una scossa di paura in fondo al cuor!
Frollo: Che cosa faccio adesso?
Arcidiacono: Occupatevi del piccino. Crescetelo come vostro.
Frollo: Cosa? Devo addossarmi questa storpiatura? Molto bene, ma che viva con voi nella vostra chiesa!
Arcidiacono: Vivere qui? E dove?
Frollo: Dove volete!
Che sia chiuso là dove nessuno lo vedrà
Magari nel campanile... E chissà! Il Signore opera in modo imperscrutabile!
Io vedrò se mi potrà servire anche così... Così... Com'è!
Clopin: E Frollo diede al bambino un nome crudele, un nome che significa formato a metà: Quasimodo!
Ma...
Ecco un quesito: scoprite chi è il vero mostro a Notre Dame
Chi è brutto dentro o chi è brutto a veder?
[Con i controcanti] Ma chi è? (Chi è?) Chi è? (Chi è?) Chi è? (Chi è?) Chi è? (Chi è?)
Il mostro a Notre Dame?!?!?!
Le campane a Notre Dame
Il pane è già caldo e c'è gente che va
Per le vie della città
Le campane dai forti rintocchi
Come canti risuonano in ciel
E tutti lo sanno il segreto è
Nel lento pulsar
Delle campane a Notre Dame!
Ascoltate, sono bellissime, no?
Tante sfumature di suono
Tanti rumori che variano
Perché, sapete, non è che loro suonino per conto proprio!
Pupazzetto: Ah no?
Clopin: No, stupidone! Lassù, in alto in alto, nell'oscurità del campanile, vive il misterioso campanaro! Chi è questa creatura?
Pupazzetto: Chi?
Clopin: Che cos'è?
Pupazzetto: Cosa?
Clopin: Come ha fatto a trovarsi lì?
Pupazzetto: Come?
Clopin: Zitto! [Clopin tira una bastonata al pupazzo] Clopin vi dirà tutto! È un racconto; il racconto di un uomo... e di un mostro!
Tutto è iniziato una notte
Sui moli vicino a Notre Dame
Zingaro: Fallo star zitto! Ci scopriranno!
Zingara: Calmo piccolino!
Clopin: Quattro gitani e una barca
Solcava le acque a Notre Dame...
Traghettatore: Quattro fiorini per il passaggio a Parigi.
Clopin: Ma li stava aspettando un agguato
Così caddero in mano di lui
La cui stretta è più dura del ferro che tu toccherai
Zingaro: [Spaventato] Il giudice Claude Frollo!
Clopin: Delle campane a Notre Dame!
Frollo che dai vizi il mondo voleva ripulir
Che vedeva il male in ogni cosa
Tranne che in lui!
Frollo: Portate questi zingari infesti al palazzo di giustizia!
Soldato: Ehi, tu, che cosa nascondi?
Frollo: Merce rubata senza dubbio! Levategliela dalle mani!
Clopin: Corse via! [Lei scappa, in sottofondo il Dies Irae]
Zingara: [Bussando terrorizzata al portone di Notre Dame] Asilo! Per pietà dateci asilo!
Frollo: [Strappa il bambino di mano alla zingara, che cade e batte la testa] Un bambino? [Lo scopre] Aagh! Un mostro!
Clopin e l'arcidiacono: Fermatevi!
Clopin: Gridò l'arcidiacono.
Frollo: Questo è un empio demone, voglio rispedirlo dall'inferno da cui proviene! [Riferendosi al bambino]
Arcidiacono: Ah, tutto il sangue versato per voi, sul pavé di Notre Dame...
Frollo: Sono senza colpa, è scappata e l'ho inseguita!
Arcidiacono: Ci aggiungereste anche il sangue di un bimbo innocente, a Notre Dame?
Frollo: Ho la coscienza pulita!
Arcidiacono: Voi potete mentire a voi stesso
A quei servi che stanno con voi
Ma scappare però non potrete giammai, perché là...
Vi stà guardando Notre Dame!
Clopin: E per una volta il suo coraggio abbandonò
Avvertì una scossa di paura in fondo al cuor!
Frollo: Che cosa faccio adesso?
Arcidiacono: Occupatevi del piccino. Crescetelo come vostro.
Frollo: Cosa? Devo addossarmi questa storpiatura? Molto bene, ma che viva con voi nella vostra chiesa!
Arcidiacono: Vivere qui? E dove?
Frollo: Dove volete!
Che sia chiuso là dove nessuno lo vedrà
Magari nel campanile... E chissà! Il Signore opera in modo imperscrutabile!
Io vedrò se mi potrà servire anche così... Così... Com'è!
Clopin: E Frollo diede al bambino un nome crudele, un nome che significa formato a metà: Quasimodo!
Ma...
Ecco un quesito: scoprite chi è il vero mostro a Notre Dame
Chi è brutto dentro o chi è brutto a veder?
[Con i controcanti] Ma chi è? (Chi è?) Chi è? (Chi è?) Chi è? (Chi è?) Chi è? (Chi è?)
Il mostro a Notre Dame?!?!?!
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Nella Parigi del quattrocento, Clopin Trouillefou, un burattinaio zingaro, narra l'origine del gobbo del titolo. Un gruppo di zingari si era nascosto illegalmente a Parigi, ma erano caduti in un'imboscata del giudice Claude Frollo. Una zingara nel gruppo aveva tentato di fuggire con il suo bambino deforme, ma Frollo l'aveva inseguita e uccisa fuori dalla cattedrale di Notre-Dame. Aveva cercato di uccidere anche il bambino, ma l'arcidiacono della cattedrale era intervenuto accusando Frollo di aver ucciso una donna innocente. Per...Leggi di più
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