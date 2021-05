Dialogo dal film Guerre Stellari - L'attacco dei cloni

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sul vapore

Commenta

Guerre Stellari - L'attacco dei cloni: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Guerre Stellari - L'attacco dei cloni:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Il Conte Dooku, uomo malvagio e potente, sta organizzando un esercito contro la Repubblica. Il Senato deve, quindi, decidere come intervenire e per questo motivo viene fissata una seduta per discutere sulla creazione di un nuovo esercito. Partecipano tutti i senatori fra cui anche la regina Amidala che però subisce un attentato al suo arrivo nella capitale. I Jedi decidono di affidarle Obi-Wan Kenobi e il suo allievo Anakin Skywalker come guardie del corpo. E in effetti i due Jedi la salvano da un attentato mortale: dei millepiedi...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Guerre Stellari - L'attacco dei cloni

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi